Giugliano piange Matteo, il ‘padre’ della Galleria Ciccarelli e storico calciatore gialloblù

E’ morto Matteo Ciccarelli, storica bandiera del Giugliano. Un triste giorno per il calcio Giugliano. Ieri sera all’età di 69 anni è morto Matteo Ciccarelli, storica bandiera gialloblu e arcigno difensore del Giugliano anni ‘70. E’ stato uno dei tanti giovani del vivaio gialloblu ad approdare poi in prima squadra. Nella sua carriera indossò anche la maglia dell’Intenapoli juniores e del Pomigliano. I pensieri e l’affetto di tutti gli sportivi giuglianesi vanno alla famiglia in questo difficile momento.

Ciccarelli è ricordato anche per essere stato il ‘padre’ della “Galleria Ciccarelli”, omonima galleria commerciale nel centro di Giugliano che per diversi anni è stato punto di riferimento non solo per gli acquisti ma anche per la movida. I funerali si svolgeranno al centro Uria di Via Madonna del Pantano.