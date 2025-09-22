Giugliano si prepara alle elezioni regionali: Bifaro e Mallardo sicuri nel centrodestra, incertezza nel centrosinistra

A due mesi alle elezioni regionali, anche a Giugliano iniziano a muoversi le prime pedine. La terza città della Campania è uno dei bacini di voti più grandi della provincia di Napoli, che fa gola a molti aspiranti candidati. Cinque anni fa nessun giuglianese riuscì ad essere eletto in Regione. Alla prossima tornata elettorale del 23 e 24 novembre dovrebbero essere almeno 5 gli aspiranti candidati al consiglio regionale provenienti da Giugliano.. Sicuri della candidatura Francesco Mallardo con una lista civica di centrodestra e Emanuele Bifaro per Fratelli d’Italia. In Forza Italia si riflette su un’eventuale candidatura di una donna così come nella Lega. Per il M5S dovrebbe scendere in campo Salvatore Pezzella.
Nel centrosinistra il Pd non dovrebbe puntare su nessun candidato locale. Le varie correnti interne ai dem dovrebbero dividere i voti tra i big in campo: Mario Casillo, Loredana Raia, Antonio Marciano. Inoltre c’è da capire cosa faranno i fedelissimi di De Luca.
Altre indiscrezioni sono candidatura di Laura Poziello per la lista Casa Riformista formata da Italia Viva e altri gruppi politici di centro e Gaetano Coppola, anche lui con una lista di centrosinistra. Sembra sfumata, invece, la candidatura di Luigi Sequino. Siamo comunque in una fase embrionale, altri nomi di papabili candidati potrebbero uscire a breve.
