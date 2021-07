Era stato arrestato in flagranza mentre credeva dose di cocaina nei pressi del Burger King sul doppio senso a Giugliano. Qui gli agenti lo avevano bloccato subito dopo aver effettuato lo ‘scambio’ trovandolo in possesso di 19 involucri di cocaina per un peso complessivo di 8 otto grammi. Questa mattina per Alessandro Staffa si è svolto il processo per direttissima. Il giovane, difeso dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Andrea Giovine, ha patteggiato la pena di quattro mesi.

