Ieri sera a Giugliano in Campania verso le 23.30 i Carabinieri della locale Compagnia (guidati dal capitano Andrea Coratza) – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Aniello Palumbo al civico numero 39. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Rinvenuti nella serranda del locale Piccoli Passi Outlet cinque fori. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania