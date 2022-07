Calano i contagi covid in Campania, 5 decessi nelle ultime 48 ore

Sono 9785 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 41.447 test effettuati per un tasso di contagio del 23,60%. Dato in calo rispetto al dato fatto registrare ieri e pari al 27,15%. Invece 5 le persone decedute nelle ultime 48 ore. Sale ancora, invece, il numero delle terapie intensive occupate, che passano da 29 a 32 (+3) mentre segno meno per le degenze ordinarie che passano da 720 a 711 (-9).

DE LUCA PREOCCUPATO DAL COVID IN CAMPANIA

Ieri Vincenzo De Luca è tornato a parlare dei contagi covid nella consueta diretta del venerdì pomeriggio. Il presidente della Regione ha fatto un richiamato netto alle misure di prevenzione e all’importanza della campagna vaccinazioni in Campania.

L’ALLERTA COVID IN CAMPANIA

“E’ partita la campagna per la quarta dose in un clima di grande confusione: bisogna farla subito perché il nuovo vaccino non c’è e le informazioni sono vaghe. Non bisogna perdere tempo così ci facciamo l’estate tranquilla, altrimenti rischiamo di rimanere a piedi sulla copertura vaccinale. Inoltre indossiamo la mascherina nei luoghi al chiuso, sui mezzi di trasporto e nei luoghi di assembramento. Se vogliamo rompere le righe a settembre richiudiamo tutto: usiamo la mascherina anche agli eventi e gli spettacoli etc. Fine del contagio a fine luglio, grande afflusso nei reparti covid ma l’occupazione delle terapie intensive è al 4%, circa 25“, afferma De Luca.