Giugliano. Terremoto nella giunta Pirozzi, l’assessore Coppola si dimette: “Troppi ritardi ed insufficienze”

Terremoto nella giunta Pirozzi, l’assessore Gaetano Coppola ha rassegnato le dimissioni. A comunicarlo è stato l’esponente del Pd con un post su Fb. “Stamattina ho protocollato la lettera di dimissioni dall’incarico di Assessore. Da tempo chiedo un cambio di passo nel governo di questa città di fronte a ritardi ed insufficienze. Per rispetto delle istituzioni, del mio partito e dei cittadini giuglianesi, ritengo di interrompere qui il ruolo affidatomi. È stato un onore poter servire la mia città, ho cercato di farlo sempre con quell’alto senso di responsabilità che deve avere chiunque sia chiamato a ricoprire ruoli e funzioni di rappresentanza.

Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami, i colleghi della giunta ed i consiglieri comunali. Ringrazio i dirigenti, i funzionari, gli impiegati dell’ente, persone straordinarie che amano il proprio lavoro e, soprattutto, amano questa città. Li ringrazio profondamente, perché sono stati, per me, un incoraggiante sostegno umano nella quotidiana e difficile attività amministrativa. Oggi si chiude una esperienza, ma non rinuncio alla mia idea di politica e di partecipazione”.

Parola chiare e dure quelle di Coppola, nei confronti del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale. Il sindaco Pirozzi è alle prese con il rimpasto di giunta che è però in una fase di stop.