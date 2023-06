Giulia muore nell’incidente, la 17enne andava alla festa di fine anno

PUBBLICITÀ

Martedì notte Giulia Capraro è morta mentre andava alla festa di fine anno scolastico a L’incidente è avvenuto in viale Bruno Buozzi, tra Marino e Castel Gandolfo a Roma. I ragazzi che viaggiavano sulla Renault Clio bianca erano attesi al ristorante, dove si sarebbe dovuta tenere la festa. L’impatto sarebbe avvenuto con un’Audi Q5 guidata da un 55enne di Frascati come riporta il Corriere della Sera.

Giulia avrebbe compiuto 18 anni il 3 luglio. Gli altri due amici che viaggiavano con lei sono stati invece trasportati in ospedale in codice rosso, contusi ma non in pericolo di vita. Su Facebook sono stati scritti tanti messaggi: “Anche mia figlia era alla festa, l’ho appena presa, che tragedia”. E ancora: “Non è giusta questa vita, ricordo le risate nel riportarti a casa, veglia sui tuoi genitori e aiuta tua mamma”. Sgomento anche al liceo, dove sono in corso gli scrutini: “Abbiamo appena letto la notizia, siamo sconvolti, ancora non sappiamo nulla neanche della dinamica”, dicono dalla scuola.

Il liceo Foscolo di Giulia ha scritto sul sito della scuola: “L’intera comunità scolastica, smarrita, sgomenta e addolorata per il tragico evento, si unisce al dolore della famiglia per la prematura perdita dell’amata Giulia”.

