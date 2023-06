“Io non sono in lutto”, contestatori aggrediti in piazza Duomo durante i funerali di Berlusconi

Un contestatore con la maglietta “Io non sono in lutto” è stato allontanato dalla polizia. L’uomo aveva infatti avuto un battibecco con alcune persone presenti in piazza Duomo a Milano, durante i funerali di Silvio Berlusconi. Poco prima, aveva discusso con alcuni presenti che avevano cercato di strappargli di mano un cartello con la scritta “Vergogna di Stato”. L’uomo è stato preso in custodia dagli agenti e portato su un mezzo della polizia in via Carlo Cattaneo per essere identificato.

In precedenza, sempre in piazza Duomo, in attesa della partenza del feretro da Arcore, anche una donna era rimasta coinvolta in alcuni disordini. La donna, con una maglietta con scritto “Io non sono in lutto” e in mano una biografia del magistrato Giovanni Falcone, aveva avuto un battibecco con alcuni sostenitori dell’ex premier. Alla domanda di un giornalista sul perché non condividesse il lutto nazionale, la signora ha risposto schietta: “Perché è un pregiudicato, tanto per cominciare“.