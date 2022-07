Pozzuoli piange Giuseppe Grieco, addio a uno dei fondatori dell’Exytus Cafè

Pozzuoli piange Giuseppe Grieco. L’uomo, molto conosciuto e ben voluto, era co-fondatore dell’Exytus Cafè. In una lettera scritta da un amico e pubblicata su Pozzuoli21, si legge: “Mancherà a tante persone, più di tutte alla famiglia e alla sua spalla complementare, Lino, con il quale negli ultimi anni, con il sorriso sulle labbra e tanto impegno, ha dimostrato che il baretto del centro storico puteolano era pronto per vivere tante altre piazze, permettendo al brand Exytus (caffè Napoli) di diventare un marchio riconoscibile in tutta Italia”.

Chi consceva Giuseppe, lo definisce come un punto di riferimento per diverse generazioni. Gran lavoratore, si distingueva per l’innata gentilezza ed educazione. In tantissimi l’hanno conosciuto mentre sorseggiavano un caffè, tanti altri avevano avuto il piacere di scambiare almeno una volta quattro chiacchiere con lui. Grieco viene inoltre ricordato come un “pilastro dell’imprenditoria, lungimirante, un punto di riferimento, padre, marito e amico di tutti”.