Nuovo arresto per il boss del clan Moccia ma torna libero con l’obbligo di firma

Giuseppe Moccia è stato sorpreso dai carabinieri insieme con un pregiudicato in via dell’Archeologia ma a quell’ora di notte il boss dell’omonimo clan doveva trovarsi a casa. L’uomo è un sorvegliato speciale con l’obbligo di dimora disposto dal gip dalle 20 alle 7, provvedimento che gli era stato notificato dai carabinieri il 19 marzo scorso.

Il 39enne di Tor Bella Monaca, già coinvolto in indagini sullo spaccio di droga e protagonista dell’aggressione alla paladina dell’antimafia del quartiere Tiziana Ronzio, è stato nuovamente arrestato dai militari dell’Arma. Come riporta il Corriere della Sera tornato davanti al giudice, Moccia è stato rimesso in libertà dopo la condanna a un anno di reclusione, anche se dovrà presentarsi in caserma due volte al giorno.

“Mi sembra un controsenso, visto che viene considerata una persona pericolosa. A questo punto io che sono costretta a vivere sotto scorta mi sento come ai domiciliari, mentre lui è libero”, afferma proprio Ronzio dopo aver appreso l’esito dell’udienza.

Alla fine di marzo 2021 proprio Moccia rimase vittima di un agguato sempre in via dell’Archeologia. Qualcuno gli ha sparato contro quattro colpi di pistola ferendolo a un gluteo in quello che secondo i carabinieri era un regolamento di conti forse per droga.

LO SGOMBERO DELL’UOMO DEL CLAN MOCCIA

Nel settembre 2021 venne condotta una maxi operazione di sgombero della Torre 50 di Tor Bella Monaca a Roma. Oltre 100 uomini e donne di polizia, carabinieri e guardia di finanza, intervennero nelle prime ore per liberare le case popolari dell’Ater, in via Santa Rita da Cascia, da tempo abusivamente occupate. L’operazione, che rientra nella linea di azione voluta fortemente dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ricevette il plauso delle istituzioni.

“A Tor Bella Monaca cento uomini della Polizia Locale insieme ad altre Forze dell’Ordine hanno sgomberato alcuni alloggi Ater che erano occupati abusivamente. All’interno sarebbero stati trovati anche un esponente del clan Moccia con la moglie. Ora gli appartamenti saranno riconsegnati ai legittimi assegnatari, come è giusto che sia. La lotta per il ripristino della legalità deve andare avanti, sempre #ATestaAlta. Grazie al Minstro dell’Interno Luciana Lamorgese, al prefetto di Roma Matteo Piantedosi, alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che stanno lavorando a questa operazione – dichiarò l’allora sindaco Virginia Raggi – La legalità non si ferma. Ecco l’operazione di questa mattina a Tor Bella Monaca, dove sono stati sgomberati alcuni immobili occupati abusivamente. Dopo i Casamonica tocca al clan Moccia“,