Poco meno di un mese fa Felicia Vitiello, giovane mamma di Castellammare di Stabia, aveva pubblicato un video su Facebook in cui raccontava della sua lunga degenza in ospedale dopo un’operazione di mastoplastica finita male. La 30enne doveva infatti sottoporsi ad un intervento che richiedeva più anestetico di quello che gli venne somministrato. Dagli esami effettuati subito dopo il malore, venne fuori un’infezione batterica multiorgano che metteva Felicia in serio pericolo di vita. La giovane aveva raccontato di essersi svegliata due volte dal coma grazie alla fede in Padre Pio: “Vedo la mia anima staccarsi dal mio corpo umano e salire. Padre Pio mi riabbassa nel corpo per la seconda volta e mi dice che il mio compito era di scendere per mandare messaggi di fede”, raccontava.

Indagati sei medici

Come riportato da Il Mattino, sei medici sono ora indagati a piede libero perché lo scorso 19 febbraio altri 7 pazienti avrebbero subito conseguenze dopo interventi chirurgici. Per gli inquirenti il problema sarebbe da ricondurre al momento della somministrazione dell’anestetico, forse scaduto o difettoso.

Si grida al Miracolo a Castellammare per Felicia Vitiello, una giovane mamma che si è risvegliata due volte dal coma dopo mesi in ospedale. La 32enne era stata ricoverata in ospedale per un’operazione di routine al seno ma, un’infezione in sala operatoria, l’ha costretta alla lunga degenza. Dopo essersi risvegliata, Felicia è convinta di essere stata miracolata: “Sono uscita indenne da tutte le conseguenze del coma – racconta in una diretta su Facebook -. I medici non danno alcuna spiegazione di come sia avvenuto. Non ci sono tracce dell’infezione nel mio sangue”.

Felicia Vitiello racconta di come sia stato Padre Pio a rivolerla dalle sue figlie. La donna si è infatti svegliata due volte dal coma: “Vedo la mia anima staccarsi dal mio corpo umano e salire. Padre Pio mi riabbassa nel corpo per la seconda volta e mi dice che il mio compito era di scendere per mandare messaggi di fede”, spiega.

Una storia dal magnifico lieto fine, con la speranza che Felicia possa presto riabbracciare i suoi cari e terminare la riabilitazione.

La partecipazione a ‘Il Boss delle Cerimonie’ di Felicia Vitiello

Nel 2014 il matrimonio di Felicia Vitiello andò in onda su Real Time durante il programma ‘Il Boss delle Cerimonie’. La famiglia della sposa è amica della famiglia Polese. Sul suo profilo Facebook, infatti, pochi giorni fa è stato pubblicato un video in cui donna Imma e il marito facevano gli auguri alla 32enne.