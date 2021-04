Si grida al Miracolo a Castellammre per Felicia Vitiello, una giovane mamma che si è risvegliata due volte dal coma dopo mesi in ospedale. A raccontare la sua storia è anche ilcorrierino.com. La 32enne era stata ricoverata in ospedale per un’operazione di routine al seno ma, un’infezione in sala operatoria, l’ha costretta alla lunga degenza. Dopo essersi risvegliata, Felicia è convinta di essere stata miracolata: “Sono uscita indenne da tutte le conseguenze del coma – racconta in una diretta su Facebook -. I medici non danno alcuna spiegazione di come sia avvenuto. Non ci sono tracce dell’infezione nel mio sangue”.

Felicia Vitiello racconta di come sia stato Padre Pio a rivolerla dalle sue figlie. La donna si è infatti svegliata due volte dal coma: “Vedo la mia anima staccarsi dal mio corpo umano e salire. Padre Pio mi riabbassa nel corpo per la seconda volta e mi dice che il mio compito era di scendere per mandare messaggi di fede”, spiega.

Una storia dal magnifico lietofine, con la speranza che Felicia possa presto riabbracciare i suoi cari e terminare la riabilitazione.

La partecipazione a ‘Il Boss delle Cerimonie’ di Felicia Vitiello

Nel 2014 il matrimonio di Felicia Vitiello andò in onda su Real Time durante il programma ‘Il Boss delle Cerimonie’. La famiglia della sposa è amica della famiglia Polese. Sul suo profilo Facebook, infatti, pochi giorni fa è stato pubblicato un video in cui donna Imma e il marito facevano gli auguri alla 32enne.

