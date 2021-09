Incidente stanotte verso le 3 sul lungomare di Napoli. Lo schianto ha coinvolto tre veicoli, due auto ed una moto. Almeno due i feriti, per cui si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti che al momento resta incerta. Sul posto si è formata una grande calca di persone e di curiosi che hanno finito sia per rallentare il traffico ed i soccorsi.

