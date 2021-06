Parto record in Gran Bretagna. Una bambina di soli 11 anni ha infatti dato alla luce un figlio nei primi giorni di giugno. La neo mamma è diventata la più giovane del Regno Unito. La famiglia della bambina, che è rimasta incinta quando aveva solo 10 anni, ha dichiarato di non essere a conoscenza della gravidanza. Ad ogni modo i servizi sociali stanno indagando sulla vicenda.

Gravidanza record, partorisce a soli 11 anni: i genitori non si erano accorti di nulla

La sconcertante storia è stata pubblicata dal quotidiano inglese The Sun, che riporta che la piccola era rimasta incinta quando aveva solo 10 anni, e che la famiglia era all’oscuro di tutto.

Secondo quanto riportato dai media, il parto è arrivato dopo 30 settimane di gravidanza e sia la giovanissima mamma che il bambino stanno bene e sono seguiti dallo staff medico. Per ovvi motivi di privacy, non è stato reso noto il nome della bambina. Il Sun sostiene che la famiglia non aveva idea del fatto che la bambina fosse incinta, ed i servizi sociali stanno adesso investigando sulla vicenda. Non è stato rivelato chi possa essere il padre del bambino, che avrebbe messo incinta la bambina di 10 anni.

La più giovane di sempre nel Regno Unito

La dottoressa Carol Cooper ha sottolineato che “si tratta della più giovane madre di cui ho sentito parlare. L’età media in cui una ragazza inizia la sua pubertà è 11 anni, quindi può essere in qualsiasi momento tra gli 8 e i 14 anni, se non addirittura prima”. Che nessuno fosse a conoscenza dell’imminente parto, secondo la dottoressa, è plausibile: “Circa un parto su 2.500 avviene a persone che non sanno di essere incinte”.