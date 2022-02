Grumo Nevano ricorda Rosa Alfieri, veglia di preghiera: “Vivrai nei nostri ricordi”

Lacrime, ricordi e commozione a Grumo Nevano durante la veglia di ieri sera in memoria della 23enne Rosa Alfieri. La celebrazione è stata svolta nella basilica di San Tammaro, chiesa principale della città. Presente anche il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, oltre al parroco don Carmine Spada. Alla cerimonia ha partecipato anche la fascia tricolore Gaetano Di Bernardo. Una serata anomala quella vissuta a Grumo Nevano. Dalle 19 fino a serata inoltrata le persone hanno letteralmente invaso la piazzetta. Volevano, in questo modo, mostrare la loro vicinanza alla famiglia. Le forze dell’ordine hanno monitorato il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Al termine della celebrazione, i fedeli hanno acceso le candele all’esterno della basilica. Quelle piccole fiamme, tutte insieme, hanno composto il nome della ragazza. Rosa è morta martedì pomeriggio nello stesso stabile in cui viveva con la sua famiglia, precisamente al piano di sotto di casa sua. Dei fatti risulta accusato il vicino di casa, che si era trasferito solo da poche settimane.

Il cordoglio del sindaco

A poche ore dalla tragedia, il sindaco Gaetano Di Bernardo ha palesato la sua vicinanza alla famiglia Alfieri. La fascia tricolore aveva commentato: “A nome dell’intera città, esprimo un profondo cordoglio e la totale vicinanza alla famiglia Alfieri. Per Grumo Nevano sono giornate tristi che mai avremmo voluto che accadessero. Non è facile descrivere con semplici parole il dolore e lo sconforto di questi tragici momenti nella speranza che atti criminosi così spietati non accadano più”.

Per il giorno dei funerali della 23enne Rosa Alfieri, che saranno svolti domani, dovrebbe essere indetto il lutto cittadino. Verrà, inoltre, richiesto un intenso servizio d’ordine perché si prospetta una grossa partecipazione. All’ultimo saluto dovrebbero partecipare tutti i parroci della città. L’intento è quello di mostrare spirito comunitario, un unico abbraccio per far sentire i grumesi uniti nel dolore.