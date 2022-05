Guendalina abbandona l’Isola dei Famosi, la decisione dopo la scarcerazione dell’ex marito

Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi 2022 tra le lacrime. Una decisione che arriva a seguito della scarcerazione dell’ex marito, commentata con un amaro “E’ una pugnalata al cuore”. A sorpresa, l’influencer che era tra le favorite alla vittoria finale – insieme ad Alessandro Iannoni – ha comunicato la decisione di abbandonare il programma a causa del prolungamento di quest’ultimo fino al 27 giugno.

Durante la diretta di lunedì 23 maggio i naufraghi hanno comunicato se proseguire con il gioco e arrivare alla finale. La maggior parte dei naufragi non ha esitato nemmeno un secondo, ma a sorpresa i non proseguire con il gioco.

I concorrenti che abbandonano l’Isola dei Famosi

Il primo è stato Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, per tornare a studiare. La seconda è stata Guendalina. La Tavassi ha parlato di problemi di famiglia e di bisogno di tornare dai propri figli.

«Mi viene da piangere davvero ma devo tornare a casa dai miei figli. Per me oggi era la finale. Ilary io e te avevamo parlato ho delle cose urgenti da risolvere, sarei voluta rimanere con tutto il cuore ma non posso proprio. Gaia compie anche 18 anni e non posso mancare. Il mio cuore rimarrebbe qui ma non posso, devo tornare dai miei figli. Arrivare fino a qui è un traguardo grandissimo, purtroppo avevo solo questo tempo. Non mi aspettavo di arrivare ad oggi, pensavo mi buttassero fuori dopo una settimana. Io avrei proseguito e sarei stata felice di continuare ma ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento, è una pugnalata al cuore sapere che avevano prolungato e non potevo continuare. Sono felice per il programma, ma Ilary tu mi capisci da mamma, ma devo tornare dai miei figli» . A niente servono i tentativi di convincere la concorrente da parte sia Vladimir che di Ilary.

Guendalina fa intendere che alla base ci siano problemi più importanti forse riconducibili al fatto che l’ex marito Umberto D’Aponte, è uscito dal carcere proprio lunedì.

Umberto D’Aponte è uscito dal carcere, la reazione di Guendalina Tavassi

E’ uscito dal carcere Umberto d’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi. A dare notizia è stata la sorella dell’uomo, Mary. Via social, la ragazza ha raccontato in alcuni filmati le sue emozioni: “Adesso lui è a casa e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. Ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice”. Guendalina, naturalmente, non sa della notizia, essendo impegnata nella trasmissione Isola dei famosi. Nel frattempo, nelle stesse ore, è apparso un video su TikTok che non solo conferma la news ma ci fa effettivamente vedere Umberto D’aponte fuori di prigione in piedi su un treno in direzione Napoli, con la mascherina indosso.

La faccenda è piuttosto delicata: l’uomo è finito in galera lo scorso febbraio, in seguito alla denuncia di maltrattamenti da parte della ex compagna che ha raccontato di averlo voluto fare anche per proteggere i suoi figli, testimoni di alcune scene di violenza. Oggi la concorrente è fidanzata con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione, proprio come D’Aponte