Guerra alla sosta selvaggia a Giugliano, automobilisti nel mirino: “Multe agli incivili”

Il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi indossa l’uniforme da vigile e scende in strada con gli uomini della Municipale. Numerose le contravvenzioni elevate agli automobilisti indisciplinati. Nei prossimi giorni, in alcune ore della giornata, il primo cittadino accompagnerà gli agenti per ” dare un segnale ancora più forte alla città sul rispetto delle regole e anche per verificare le condizioni del territorio in modo da dare una mano agli uffici affinché s’intervenga con celerità laddove ci sia necessità”.

Il post Facebook del sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi

“Questa mattina la Polizia municipale ha emesso numerose contravvenzioni per dare un segnale forte e deciso rispetto all’indisciplina di molti automobilisti, soprattutto in relazione alla sosta selvaggia. E sarà così ogni giorno e non solo nel centro città. In alcune ore della giornata ci sarò anche io con loro, in strada, per dare un segnale ancora più forte alla città sul rispetto delle regole e anche per verificare le condizioni del territorio in modo da dare una mano agli uffici affinché s’intervenga con celerità laddove ci sia necessità.

Non lo dimentichiamo. Tutti invocano controlli, sanzioni, anche per le piccole cose. Ed è giusto. Ma immaginate come può migliorare l’ordine della nostra città se solo i cittadini iniziassero a collaborare rispettando le regole elementari di una civile convivenza. Da un lato mettiamo in campo una massiccia repressione di fronte alle irregolarità ma, dall’altro, scendo in strada in prima persona per sensibilizzare i residenti ad una seria collaborazione. Indispensabile per migliorare la vivibilità del nostro territorio.

Attività ordinarie che qui erano diventate un miraggio a causa della carenza di personale. Nessuna amministrazione si è mai preoccupata di rimpiazzare i dipendenti che negli anni raggiungevano l’età pensionabile. Fino ad arrivare ad un Comune vuoto, uffici senza personale. La mia amministrazione ha invertito la rotta anche sotto questo aspetto. L’anno scorso abbiamo assunto ben 25 nuovi dipendenti e il 22 settembre prossimo scadrà la mobilità per assumere altri 20 impiegati comunali. E nel 2023 partiranno a Giugliano le prime procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti al Municipio.

I problemi, come ripeto ogni giorno, sono tantissimi e c’è sempre tanto di cui lamentarsi perché è a tutti evidente che in due anni non si risolvono emergenze che qui si sono incancrenite dopo decenni di abbandono e inefficienza. Nei 24 mesi di nuova amministrazione abbiamo programmato tanto e passo dopo passo stiamo cercando di mettere questa città su un percorso prima di normalità e poi di efficienza.

Negli ultimi due anni di amministrazione cominceremo a raccogliere i risultati della nostra attività di governo e anche l’occhio dei cittadini avrà la parte di competenza. Così tracceremo un bilancio, insieme, tra ciò che è stato, ciò che era questa città e ciò che saremo riusciti a realizzare in 5 anni di governo. Come da impegni assunti, vi consegnerò a fine mandato una città migliore di quella ereditata. Dateci tempo e poi ci confronteremo sui risultati, atti alla mano”.