Giugliano. Insulti, schiaffi e pugni in faccia: due donne aggredite all’esterno di una scuola davanti ai bimbi

Vergognosa lite avvenuta stamattina nei pressi della scuola in via San Rocco a Giugliano. I fatti sono avvenuti stamattina verso le 8. Protagonisti della vicenda due persone. Un uomo e una donna di circa 60 anni hanno iniziato un litigio verbale con una ragazza che era in compagnia di una amica. Dopo avendo fatto entrare i bambini nelle proprie classi i due soggetti hanno continuato ad insultare verbalmente quest’altre due persone, una delle quali poi è stata colpita al volto con uno schiaffo poi con un pugno al volto. Il tutto è avvenuto davanti ad alcuni bambini. Le due vittime sono andate in ospedale per essere medicate, sono state dimesse con una prognosi di 2 e 4 giorni. Indagini in corso per risalire ai responsabili ed ai motivi della violenza aggressione.