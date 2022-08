“Ha scelto me”. Amante si presenta al posto dello sposo al matrimonio: scoppia il putiferio

Sposo non si presenta al matrimonio e manda l’amante a dire alla sposa che ha scelto l’altra. È quanto si vede in un video diffuso su TikTok. Nel filmato si sentono le urla (che non è detto siano relative alla scena) e gli invitati che riprendono quanto sta accadendo. Sulla località, però, non si hanno indicazioni. Se non quelle che ha condiviso l’account cha ha caricato il video. «È accaduto in Calabria», scrive l’utente. Ma sulla provenienza molti, tra i commenti, sollevano dubbi. Anche perché dei presenti in tanti non sembrano essere italiani e il luogo non appare una località italiana. Però nulla si può escludere.

Il filmato ha già quasi 100mila visualizzazioni sulla piattaforma cinese. Sul luogo in cui è stato girato sorgono parecchi dubbi. Probabilmente si tratta di Sudamerica, almeno in base a quanto si può ricostruire dal paesaggio ripreso nel video che appare, in più punti, tagliato.

C’è già chi si sbizzarrisce dopo aver visto il filmato. «Per un istante mi era sembrata Wanna Marchi in una delle sue televendite..», scrive un’utente. «Se è vero il video – aggiugne un’altra -è stata fortunata, un uomo così meglio perderlo, che te ne fai».