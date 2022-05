Hashish al posto dei cornetti, deposito di droga in pasticceria in provincia di Napoli

Molto più di una semplice pasticceria quella monitorata dai carabinieri della stazione di Palma Campania. I militari, infatti, hanno ritrovato un vero e proprio deposito di droga.

Converte il laboratorio di pasticceria in un deposito di droga

È successo a San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano. Qui i carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato un 44enne, titolare di un laboratorio di pasticceria trasformato in un deposito di droga. I militari dell’arma, entrati per effettuare un controllo, si sono ritrovati davanti un grandissimo quantitativo di hashish – sufficiente per almeno 100 dosi – e un bilancino di precisione.

Il titolare nascondeva in pasticceria grandi quantitativi di sostanze stupefacenti

Il titolare, un 44enne incensurato, aveva convertito il vecchio laboratorio di pasticceria – utilizzato per lo più per sfornare cornetti e pasticcini – in un vero e proprio deposito di droga. L’uomo anche addosso nascondeva un’importante quantità di stupefacenti. Di questa aveva tentato di disfarsi, senza riuscirci, una volta realizzato che i carabinieri non si trovavano lì per un semplice caffè.

I carabinieri hanno arrestato il 44enne che ora è ai domiciliari

In seguito, i militari l’hanno arrestato. Attualmente si trova agli arresti domiciliari ed è in attesa di giudizio. Su di lui pende l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel frattempo, i carabinieri hanno prelevato dalla pasticceria e sequestrato circa 94 grammi di sostanze stupefacenti.

Altri depositi di droga in luoghi insoliti

Non è la prima volta che luoghi impensabili, come abitazioni o locali commerciali, vengono utilizzati per nascondere la droga. Solo qualche giorno fa, nell’ambito di un’operazione “Alto Impatto”, era stato scoperto un deposito di droga in un’abitazione a Torre Annunziata. Aveva trasformato la propria abitazione in una sorta di ”droga-shop”, dove erano custoditi tra l’altro cinque chili e mezzo di marijuana. Per questo motivo è stato arrestato Raffaele Sperandeo, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine.