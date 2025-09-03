Hashish, cocaina e “droga dello stupro”: blitz al Pallonetto

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato ha eseguito quattro perquisizioni domiciliari in abitazioni situate nella zona del Pallonetto Santa Lucia, quartiere noto per la sua complessità sociale e per il controllo di varie attività illecite.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando, durante le operazioni, hanno eseguito una scrupolosa ispezione delle aree comuni delle corti interne di alcuni stabili, dove sono stati rinvenuti e sequestrati quantitativi significativi di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, è stato rinvenuto hashish, marijuana, cocaina e “tus”, una sostanza nota come “droga dello stupro” per un totale di 300 grammi, nonché materiale per il confezionamento.

Particolarmente rilevante è stato il ritrovamento, all’interno di un archivolto situato in prossimità di un giardino, caratterizzato da folta presenza di rifiuti ed accessibile tramite uno scantinato al piano interrato, raggiungibile liberamente dalla corte interna di uno degli edifici, di un fucile a pompa, marca Winchester, con matricola 12AZW30641, che si è rivelato essere un’arma rubata.

L’arma, insieme alle sostanze stupefacenti sequestrate, è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le operazioni rientrano nell’ambito di un più ampio piano di contrasto allo spaccio e alla criminalità nella zona, che negli ultimi mesi ha visto un’intensificazione dei controlli con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai residenti.