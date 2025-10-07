PUBBLICITÀ
Hashish in viaggio con la mozzarella, denunciato dipendente della ditta ad Ischia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Una scatola termica per mozzarella conteneva quasi cento grammi di hashish. A scoprirlo sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia di Ischia, diretti dal vicequestore Ciro Re, che hanno denunciato un 39enne di Barano, dipendente di una ditta di distribuzione alimentare.

La confezione, sigillata con il nastro adesivo di un noto caseificio di Castel Volturno, era destinata al trasporto insieme ad altri prodotti. A segnalare il pacco sospetto è stata una dipendente della società, che ha avvisato la Polizia.

Gli agenti, intervenuti nel deposito di via Duca degli Abruzzi, hanno rinvenuto il panetto di hashish del peso di 96,9 grammi. L’uomo, fermato a bordo del mezzo aziendale, ha consegnato il pacco sostenendo di ignorarne il contenuto. La sostanza è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La successiva perquisizione domiciliare ha dato esito negativo. L’indagato è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

