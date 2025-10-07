Hashish in viaggio con la mozzarella, denunciato dipendente della ditta ad Ischia

PUBBLICITÀ

Una scatola termica per mozzarella conteneva quasi cento grammi di hashish. A scoprirlo sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia di Ischia, diretti dal vicequestore Ciro Re, che hanno denunciato un 39enne di Barano, dipendente di una ditta di distribuzione alimentare.

La confezione, sigillata con il nastro adesivo di un noto caseificio di Castel Volturno, era destinata al trasporto insieme ad altri prodotti. A segnalare il pacco sospetto è stata una dipendente della società, che ha avvisato la Polizia.



Gli agenti, intervenuti nel deposito di via Duca degli Abruzzi, hanno rinvenuto il panetto di hashish del peso di 96,9 grammi. L’uomo, fermato a bordo del mezzo aziendale, ha consegnato il pacco sostenendo di ignorarne il contenuto. La sostanza è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La successiva perquisizione domiciliare ha dato esito negativo. L’indagato è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.