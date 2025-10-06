Hojlund non si ferma più: “A Napoli per diventare un crack mondiale”

PUBBLICITÀ

L’attaccante danese ha rilasciato un intervista a Radio CRC al termine della vittoria contro il Genoa.

La vita a Napoli

Dopo un’esperienza tutt’altro che positiva al Manchester United, Rasmus Hojlund viene acquistato dal Napoli per dare una soluzione in più in attacco. Arrivato dopo l’infortunio subito da Romelu Lukaku (che continua a tenerlo ai box), ed è diventato subito un idolo.

Le sue parole a Radio CRC mostrano tutto l’entusiasmo del 22enne di giocare in una città come Napoli: “E’ stato bello trovare il gol vittoria, il tifo qui è fantastico: è uno stadio storico e sono molto felice di essere qui. Ho dovuto imparare un sacco di cose nuove arrivando in questa squadra, non ho ancora trovato casa, ma sono davvero contento in questo gruppo. Penso che mi stiano aiutando ogni giorno, calmandomi ed aiutandomi con le piccole cose. Conte è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento nella mia carriera”.

La vittoria ed il paragone con Haaland

Rasmus Hojlund ha poi aggiunto un commento sulla sfida vinta contro il Genoa e sul suo rapporto speciale con un compagno: “Penso che il Genoa abbia fatto bene, sono stati coraggiosi, hanno giocato uomo su uomo: complimenti a loro. Ma noi abbiamo bisogno di vincere queste partite. De Bruyne è un giocatore fantastico, probabilmente uno dei migliori con cui giocare. Il paragone con Haaland? E’ un grande complimento, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo”.

Magari non sarà Erling Haaland (il norvegese ha segnato già 18 reti in stagione), ma Hojlund si è integrato perfettamente nei rodaggi di Antonio Conte. Con il Genoa arriva la quarta rete in maglia Napoli.

Quando si ha un campione come Kevin De Bruyne alle spalle, poi, diventa tutto più semplice. La stella del Manchester City, Erling Haaland, lo sa benissimo. Con un commento social, l’attaccante sprona il suo ‘collega’ e scrive: “KDB, sfamalo”. Riconoscendo le qualità di entrambi.