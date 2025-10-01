PUBBLICITÀ
Hojlund sblocca Napoli-Sporting: splendido assist di De Bruyne

Pasquale D' Ambrosio
Si chiude il primo tempo tra Napoli e Sporting con gli azzurri in vantaggio. La gara inizia con ritmi bassi, ma gli azzurri con pazienza e determinazione riescono a trovare il guizzo giusto. La prima rete nelle Coppe Europee per i partenopei è del centravanti Hojlound.

Hojlund inaugura la Champions per gli azzurri

La prima rete stagionale in Champions League è targata Rasmus Hojlund. Il danese attacca la profondità approfittando di una ripartenza degli azzurri grazie ad uno strepitoso Kevin De Bruyne. Il pallone si insacca sotto le gambe del portiere avversario facendo impazzire il Maradona.

Nella ripresa sarà compito dei partenopei dare continuità con quanto di buono fatto nella prima frazione di gioco.

