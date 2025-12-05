I 10 panettoni più costosi: uno costa anche 175 euro

Manca sempre meno a Natale e come da tradizione non può mancare in tavola uno dei dolci più famosi, il panettone. Tante le ricette promosse da diversi pasticceri nel corso degli anni, da tradizionali a ricette sempre più gourmet, capaci di soddisfare sia gli amanti del gusto classico sia gli appassionati di ingredienti e abbinamenti più originali. Sorge spontaneo chiedersi quali siano i panettoni artigianali più particolari per scelta degli ingredienti, varianti e confezioni e a quale prezzo vengono venduti. Ecco di seguito una lista dei più rinomati.

Tra le specialità natalizie del 2025 troviamo Chantilly Partenopea, il panettone artigianale di Fabio Tuccillo. Preparato con crema chantilly, fragoline e glassa rosa con petali di rosa cristallizzati, il dolce è arricchito con prosecco rosé e caratterizzato da un impasto a lievitazione naturale di 72 ore. Oltre alla variante con le fragoline spiccano anche quelle con pistacchio, ricotta e pere, frutti di bosco e il celebre Scugnizzo Napoletano con albicocca Pellecchiella e pasta di mandorla siciliana. Il prezzo è di 35 euro. Lo chef Antonino Cannavacciuolo, invece, ha presentato sia una versione classica sia una variante più originale ispirata alla Campania. Si tratta di Vesuvio, un panettone rosso venduto al prezzo di 51 euro, e l’edizione limitata con Melannurca Campana IGP, ganache al cioccolato bianco e perle croccanti, al costo di 58 euro.

Tra i panettoni più costosi in commercio c’è Oro Puro di Sal De Riso. Ricoperto con foglia d’oro e farcito con cioccolato fondente, il dolce può avere diverse varianti, dal gusto classico alla zuppa inglese e al cioccolato di Dubai. Il costo è di 175 euro. Torna anche per il Natale 2025 la collaborazione tra Dolce&Gabbana e Fiasconaro. Il panettone, confezionato in una scatola di latta decorata da artigiani siciliani e caratterizzata da motivi tradizionali dell’isola, viene venduta con vino perpetuo Vecchio Samperi al prezzo di 95 euro.

Le eccellenze italiane