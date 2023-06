I Coldplay salutano Napoli: “Grazie assaje”, ma è polemica per trasporti ed organizzazione

PUBBLICITÀ

Mercoledì 21 giugno e ieri 22 giugno 2023 si è esibita per la primissima volta a Napoli (nello stadio Maradona) la band britannica “Coldplay”.

I Coldplay a Napoli

Sono stati due giorni di puro spettacolo tra colori e luci mozzafiato e 40mila persone ogni sera. Il concerto dei Coldplay tenuto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona ha sconvolto l’intera città. Era atteso da tempo e durante la prevendita dei biglietti furono venduti tutti in pochissimo tempo, perché si sa quando ci sono i Coldplay il divertimento e le emozioni sono assicurate.

Ecco cosa ha dichiarato Chris Martin durante il concerto

Chris Martin, il frontman dei Coldplay, ha voluto complimentarsi con la città di Napoli e i napoletani. Durante la sua esibizione, infatti, ha dichiarato:

“La vostra città regala gioia al mondo intero. È un esempio di gioia nel calcio, ma anche nella passione, nell’amore, nel canto, nel modo di vivere. È molto d’ispirazione. Ecco quello che abbiamo, è un regalo per voi”. Prima del concerto, inoltre, non ha perso l’occasione per ammirare le bellezze della città e gustare una buona pizza napoletana.

I Coldplay con la bandiera azzurra e la musica napoletana

Chris Martin non ha mancato i ringraziamenti e i complimenti alla squadra del Napoli, già dalla sua entrata sul palcoscenico si poteva intuire la sua ammirazione per il Napoli. Infatti, il frontman dei Coldplay si è presentato sul palcoscenico con la bandiera azzurra. Poi, ha voluto omaggiare la città e il grande Pino Daniele con la canzone “Napule è”. Nella giornata di ieri, sui suoi social è apparso un ringraziamento alla città con scritto “Grazie Assaje Napule” con dei cuori.

Durante il concerto dei Coldplay allo stadio Maradona mercoledì 21 giugno, il frontman Chris Martin ha interrotto la canzone “A Sky Full Of Stars” e si è rivolto ai fans dicendo di voler ripetere dall’inizio l’esibizione con una specifica richiesta al pubblico presente: “Ok amici miei, in ginocchio vogliamo farvi una richiesta. Innanzitutto grazie per averci dato il più bel benvenuto a Napoli, è magnifico! Grazie per farci sentire come quattro Maradona sul palco! Per favore, solo per questa canzone, mettete via cellulari e videocamere. Nessuna videocamera, nessun telefono, solo cuore e anima. Non avete bisogno nè della vostra videocamera nè dei vostri telefoni, non avete bisogno di nulla, solo di voi stessi! Avete bisogno solo di alzare una mano al cielo e poi due mani al cielo!”.

Le note stonate

Non mancano però le note stonate. I disagi sono stati numerosi: dalle corse extra inesistenti (bus, treni e quant’altro) per accompagnare gli ultimi che lasciano lo stadio, ai pochissimi taxi in circolo. Scrive un utente: “disorganizzazione totale dopo il concerto dei Coldplay a Napoli; gente ammassata fuori dalla stazione, gente che piange sulle panchine perché non sa come tornare a casa… non sono state messe altre linee di bus. I taxi si rifiutano di portarci”. E un altro aggiunge: “Ammettete che per un concerto del genere c’era bisogno di un piano adeguato di trasporto. Io sono sempre stata al nord per i concerti, e non ho mai avuto problemi a tornare a casa”. “Se andate al concerto oggi, prenotate un taxi o un uber prima (meglio abusivo) perché lì non vi prenderà assolutamente internet”.

Discutibile anche l’organizzazione prima dell’inzio dell’evento a quanto pare. L’ingresso iniziale era previsto alle 15 ma invece slitta alle 17, con conseguenti malori e altro degrado, per la mancanza di bagni chimici all’esterno.

Numerosissimi anche i posti vacanti in mezzo al prato.

La Polizia Locale di Napoli per il secondo concerto dei Coldplay ha effettuato controlli nel perimetro esterno allo Stadio Maradona al fine di prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi maggiormente diffusi durante l’evento.

Sono state impiegate 85 unità tra Ufficiali e Agenti, 15 auto e 12 moto.

110 i verbali elevati per infrazioni al codice della strada e 89 i veicoli rimossi per grave intralcio alla circolazione, 4 le autovetture sequestrate perché sprovviste di assicurazione.

I controlli hanno riguardato anche i parcheggiatori abusivi con 7 soggetti sorpresi e verbalizzati, 4 di questi denunciati per reiterazione dell’esercizio dell’attività di parcheggiatore, oltre al sequestro di 200€ quali proventi dell’attività abusiva.

Ispezionate anche le numerose attività commerciali presenti nella zona dello stadio con 16 sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti per oltre 4400 bibite sequestrate e 240 tra gadget e giochi.