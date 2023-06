Lascia la figlia di sedici mesi sola in casa e va in vacanza dieci giorni: la piccola muore di stenti

PUBBLICITÀ

Aveva solo sedici mesi la bimba morta nella propria abitazione dove era stata lasciata sola dalla mamma partita per le vacanze. La donna non aveva affidato la figlia alle cure di nessuno, è stata infatti arrestata per omicidio.

Bimba morta di stenti in un forte stato di disidratazione

Una triste storia che ricorda la tragedia di Diana, la piccola lasciata sola in casa dalla mamma Alessia Pifferi, anche in questo caso infatti Kristel Candelario, 31 anni, mamma della bimba, ha lasciato la figlia di 16 mesi sola in casa. Era partita per una vacanza Kristel ma non aveva affidato la figlia a nessuno. Sola in casa a sedici mesi la piccola non è riuscita, ovviamente, a rispondere ai propri bisogni perdendo la vita.

Nessun “segno di trauma” sul corpo della bimba, lasciata sola per ben dieci giorni. L’indagine dell’ufficio del medico legale ha rivelato che “la bambina era stata lasciata sola e incustodita per circa 10 giorni, e successivamente era morta“. La tragedia si è compiuta in Ohio ma nella storia di Kristel e della sua piccola echeggia la triste vicenda di Alessia Pifferi e di Diana.

La mamma della bimba era partita per una vacanza tra Puerto Rico e Detroit e non aveva affidato alle cure di nessuno la piccola. Al suo ritorno, il 16 giugno, la bimba era morta di stenti in uno stato di forte disidratazione. Una storia che lascia a bocca aperta e che ha sconvolto soprattutto i vicini. Le testimonianze di quest’ultimi, che spesso si erano presi cura della bimba, segnalano che la piccola venisse spesso lasciata alla nonna. “La mamma voleva sempre uscire e l’ha lasciata spesso con sua nonna” raccontano.