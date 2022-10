Il bimbo rapito dal papà è stato salvato dai carabinieri, l’uomo ha aperto la porta

Ha aperto la porta di casa ai carabinieri il padre barricato da ieri sera in casa a Roncadelle, nel Bresciano, con il figlio di quattro anni. Il bambino sta bene riferiscono le forze dell’ordine. In precedenza l’avvocato Alberto Scapaticci, legale dell’uomo che è separato, aveva avuto con lui un lungo colloquio.

L’uomo, che ha precedenti per violenza domestica, aveva strappato il figlio dalle mani dell’assistente sociale al termine di un incontro protetto prima di barricarsi in casa con il bimbo. Aveva anche mostrato una pistola, anche se non è chiaro se fosse vera o meno. Secondo quanto ricostruito, già in passato il padre, separato, aveva aggredito l’ex moglie e l’avvocato della donna per questioni legate proprio al figlio.