Il caldo africano arriva in Italia: picchi di oltre 30 gradi a Napoli nei prossimi giorni

Le allerte meteo continuano ad essere all’ordine del giorno, solo che a preoccupare la popolazione non saranno più le precipitazioni, bensì il sole cocente dell’estate. Domani, 22 giugno, ad estate appena iniziata, avremo già il primo giorno di allerta caldo, certificato dal bollettino del ministero della Salute. In Italia il caldo africano inizierà ad espandersi come una vampata e l’anticiclone Scipione invaderà, dall’Algeria, il nostro paese per altri 3 giorni con temperature che toccheranno i 40 gradi. Passiamo in un batter d’occhio dalle allerta meteo per maltempo a quelle per caldo eccessivo.

All’ombra del Vesuvio avremo una allerta livello 1: con temperatura che parte dai 26°C alle 8 del mattino, quindi una notte tropicale con la colonnina di mercurio mai scesa sotto i venti gradi, fino ad arrivare ai 31 gradi alle 14. La temperatura percepita, ovvero il rapporto fra caldo e umidità, spiega il “bollettino ondate di calore” toccherà i 34 gradi percepiti. E siamo solo all’inizio.

Tuttavia non durerà tantissimo: giovedì potrebbero arrivare dei temporali al Nord, primo segnale del cedimento dell’anticiclone Scipione, alta pressione che entro il weekend si sarà ritirata verso il luogo di origine. Da sabato le temperature torneranno più gradevoli.