Il Cimitero delle Fontanelle riapre per sempre, inaugurazione il 18 aprile

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Napoli si prepara ad una delle riaperture forse più attese da cittadini e turisti: il Cimitero delle Fontanelle apre al pubblico sabato 18 aprile, così come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto di valorizzazione del Cimitero delle Fontanelle promossa nell’ambito del Partenariato Speciale Pubblico-Privato tra il Comune di Napoli e la Cooperativa La Paranza, tenutasi oggi presso Palazzo San Giacomo.

L’inaugurazione del 18 aprile si terrà alla presenza dell’Arcivescovo di Napoli, S. Em. Don Mimmo Battaglia, del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e della comunità del Rione Sanità. L’evento avrà inizio da Largo Totò alle 9:00, da qui la comunità si metterà in cammino per “andare ad aprire”, simbolicamente, il bene tanto atteso. Una vera e propria “marcia di comunità” alla quale prenderanno parte le organizzazioni del terzo settore, le scuole, le parrocchie e tutti i cittadini che compongono la Comunità di Patrimonio del Rione Sanità.

A seguire, il sito sarà aperto e accessibile gratuitamente a cittadini e visitatori con ingressi contingentati fino alle ore 18:00. PUBBLICITÀ

Dal 19 aprile sarà regolarmente aperto a tutti. Per sempre.

“La riapertura del Cimitero delle Fontanelle rappresenta un punto di arrivo dal forte valore simbolico per la città e la nostra Amministrazione. Sin dall’insediamento abbiamo lavorato affinché il sito, per troppi anni abbandonato e poi chiuso per mancata manutenzione, potesse svelarsi di nuovo ai napoletani e ai milioni di turisti che visitano Napoli tutto l’anno. Viene sperimentato, con lo strumento del partenariato pubblico-privato, un modello di gestione che valorizza il Cimitero, ne rispetta le diverse vocazioni e crea sviluppo sul territorio. Tutto il quartiere delle Fontanelle e l’intero Rione Sanità ne beneficeranno, anche perché sono in programma iniziative di rifacimento delle strade nonché una nuova rete di trasporti che renderanno la zona più accessibile”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Dopo un importante intervento di manutenzione e valorizzazione, il Cimitero delle Fontanelle riparte con un aspetto rinnovato – garantendo piena accessibilità e spazi più accoglienti – e un’esperienza di scoperta completamente nuova. “La riapertura di questo straordinario sito rappresenta una ulteriore, grande opportunità per i giovani e per tutto il Rione Sanità e la città di Napoli – sottolinea Stefano Consiglio, presidente della Fondazione con il Sud. La collaborazione tra pubblico e privato sociale, soprattutto al Sud, è un formidabile moltiplicatore positivo, come dimostrano anche altre esperienze che abbiamo sostenuto in diverse città meridionali, deve diventare prassi per tutte le amministrazioni del Sud Italia”.

“In questi anni, la comunità del Rione Sanità ha avuto tempo e modi per riconoscersi nel processo di valorizzazione del patrimonio culturale e oggi è pienamente consapevole che prendersi cura del patrimonio culturale è una delle leve più potenti per rigenerare il tessuto sociale, rafforzare il senso di appartenenza e la coesione sociale, educare alla bellezza e preservare la memoria collettiva. Questo, forse, è il risultato più importante costruito dalla nostra cooperativa in vent’anni: ci apprestiamo ad aprire il Cimitero delle Fontanelle non per la comunità, ma con la Comunità che è stata la prima protagonista del processo di cura e valorizzazione del sito” – dichiara Susy Galeone, presidente della cooperativa La Paranza.

Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, oltre a risorse proprie, la Cooperativa La Paranza ha investito 640.000 euro di risorse private di cui la metà messe a disposizione dalla Fondazione con Il Sud e l’altra metà dalla Fondazione di Comunità San Gennaro grazie alla generosità di amici quali Marco Drago, Rosa Malvezzi Campeggi e Fondazione De Agostini.

A questi si aggiungono gli interventi di messa in sicurezza finanziati dal Comune di Napoli per un totale di 200.000 euro.

Al fine di rafforzare la salvaguardia e la valorizzazione del culto delle anime del purgatorio nel rispetto della tutela dell’integrità del valore storico, artistico e religioso del bene, oltre che della vocazione storica del Cimitero delle Fontanelle, è stato istituito un Comitato Scientifico presieduto dalla dott.ssa Francesca Amirante, storica dell’arte ed esperta in valorizzazione dei beni culturali. Del Comitato fanno parte inoltre: Don Giuseppe Rinaldi, Cappellano del Cimitero, Pasquale Forte dell’associazione I Care e Antonio Della Corte e Antonio Iaccarino della Cooperativa La Paranza.

Di seguito si riportano le principali azioni svolte dalla cooperativa La Paranza e realizzate in vista della riapertura del Cimitero delle Fontanelle, tutte ispirate ai principi della Convenzione di Faro che riconosce a tutti i cittadini e alle comunità locali – intese come “comunità di patrimonio” – un ruolo attivo nella definizione, nella cura e nella gestione del patrimonio culturale.

OCCUPAZIONE GIOVANILE

Con “Scopri le Fontanelle“, La Paranza ha promosso un programma formativo gratuito per 20 giovani tra i 16 e i 35 anni per l’accrescimento di competenze nel campo della cura, dell’accoglienza e della gestione del patrimonio culturale, rivolto a giovani del Rione Sanità. Il percorso, realizzato con il coinvolgimento di esperti del settore e degli stessi operatori della cooperativa, si è concretizzato con l’attivazione di 11 inserimenti lavorativi di giovani del quartiere impegnati nei servizi di accoglienza e accompagnamento. È questo il primo dato significativo: l’impatto positivo sull’occupazione giovanile prima ancora della riapertura.

BIGLIETTERIA E SERVIZI

Grazie alla disponibilità della Parrocchia di Maria Santissima del Carmine alle Fontanelle, sono stati realizzati la nuova biglietteria del Cimitero delle Fontanelle e i nuovi servizi igienici che rappresentano un importante passo avanti volto a migliorare l’ospitalità e l’accoglienza al sito. Inoltre, sono astate abbattute le barriere architettoniche rendendo il Cimitero delle Fontanelle accessibile a tutti.

PROGETTO G124

L’intervento di riqualificazione urbana dell’area antistante l’ingresso al Cimitero delle Fontanelle ne rappresenta la prosecuzione, avendo consentito la creazione di uno spazio continuo e una piazza disponibile ai residenti come ai turisti. L’area oggetto di restyling è compresa in quella interessata dal progetto “G124 – Sanità” coordinato dall’architetto Renzo Piano e realizzato dal DiARC – Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, sotto il coordinamento scientifico dei docenti Nicola Flora e Daniela Buonanno. Autori del progetto sono i giovani architetti Marino Amodio, Giuseppe De Pascale, Orazio Nicodemo e Davide Savoia, che hanno sviluppato la proposta e affrontato tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione dell’intervento, nell’ambito di un percorso di ricerca applicata e di confronto con il territorio e con i diversi soggetti istituzionali coinvolti.

I co-finanziatori sono Unione Industriali di Napoli, R-Store, Ala, Seda – The Art & Science of Packaging, Dean Spa, iGuzzini, Veolia e Famiglia Meola.

IDENTITÀ VISIVA E SITO WEB UFFICIALE

Con il laboratorio “Disegna le Fontanelle”, la comunità del Rione Sanità è stata invitata a raccontare e raffigurare visivamente la storia e il significato del Cimitero delle Fontanelle. La cooperativa ha sviluppato una nuova identità visiva rielaborando gli elementi rappresentativi della natura del Cimitero, raccolti durante la condivisione con gli abitanti del quartiere.

Il lavoro sull’identità è stato accompagnato dalla creazione del sito web istituzionale www.cimiterodellefontanelle.it uno strumento fondamentale che rende chiare le informazioni su modalità di accesso e fruizione e consente la prenotazione obbligatoria delle esperienze di scoperta. Il sito web ospita un’intera sezione dedicata alla comunità delle Fontanelle, in cui trovano spazio storie e contributi multimediali, in continuità con le iniziative di coinvolgimento della comunità realizzate dalla cooperativa La Paranza.

APP INTO RIONE SANITÀ

L’App “IntoRioneSanità” è stata ideata quale strumento digitale di promozione dell’intero patrimonio culturale del Rione Sanità. In essa sono presenti i principali luoghi di interesse della comunità di patrimonio nonché l’audioguida del Cimitero delle Fontanelle, realizzata grazie alla partecipazione degli abitanti del quartiere che hanno prestato le loro voci e le loro testimonianze.

OFFERTA CULTURALE INTEGRATA

Il sito web www.cimiterodellefontanelle.it oltre a promuovere il Cimitero delle Fontanelle segnala i luoghi che hanno aderito alla proposta progettuale e che offrono ai visitatori in possesso del biglietto del Cimitero uno sconto del 15% sull’accesso alle proprie esperienze di visita, quale incentivo alla prosecuzione del percorso di scoperta del quartiere. L’offerta culturale integrata sarà inoltre potenziata con una segnaletica dedicata presso i luoghi del Rione Sanità che aderiscono al partenariato progettuale, rendendo riconoscibile sul territorio l’identità “IntoRioneSanità”.

EREDITÀ CULTURALE

Con “Racconta le Fontanelle”, La Paranza ha avviato l’attività di raccolta delle testimonianze di quanti hanno vissuto il Cimitero delle Fontanelle e il culto delle “anime pezzentelle” con l’obiettivo di preservare la memoria collettiva del luogo e trasmetterla alle nuove generazioni. Un percorso aperto a nuove testimonianze e che è raccontato sul sito web www.cimiterodellefontanelle.it in una sezione dedicata che sarà arricchita nel tempo con le storie di quanti vorranno prendere parte a questo racconto corale e partecipativo.

COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO È stato promosso un percorso educativo per i bambini del plesso “Lombardi – Fontanelle” dell’Istituto Comprensivo Montale-Russo, volto ad incrementare le attività didattiche gratuite per la conoscenza del sito del Cimitero delle Fontanelle e del suo valore storico – artistico e culturale. Inoltre, i bambini hanno creato una segnaletica stradale originale, in napoletano e in inglese, che guiderà i visitatori e darà loro il benvenuto con tutta la loro spontanea voglia di accogliere.

RICERCA ANTROPOLOGICA

Dando continuità a quanto già realizzato in una prima fase, la cooperativa si propone di condurre, per tutta la durata del progetto di valorizzazione, un programma di ricerca che prevede lo studio delle tradizioni, dei rituali e delle narrazioni popolari legate alle Fontanelle. La ricerca si avvarrà della collaborazione di “Faro Convention Network”, la rete europea delle comunità patrimoniali del continente e di Europa Nostra, il principale network europeo di organizzazioni che si occupano della salvaguardia del patrimonio culturale.

APERTURA E FRUIZIONE

accessibile per sei giorni a settimana, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.15). Il Cimitero delle Fontanelle è(ultimo ingresso ore 17.15).

Il giorno di chiusura settimanale è il mercoledì.

L’unico giorno festivo in cui il Cimitero sarà chiuso è il 25 dicembre.

prenotazione è sempre obbligatoria, da effettuarsi tramite il sito web La, da effettuarsi tramite il sito web www.cimiterodellefontanelle.it

Il lunedì e il venerdì l’apertura sarà anticipata di un’ora per permettere l’ingresso dei fedeli dalle 9:00 alle 10:00. L’ingresso sarà gratuito e dedicato solo al culto e l’accesso sarà riservato alla sola zona di preghiera, con la presenza degli accompagnatori della Cooperativa per garantire le condizioni di sicurezza.

Secondo il Piano d’uso commissionato dal servizio tecnico patrimonio del Comune di Napoli, è possibile una presenza contemporanea di non oltre 3 gruppi da 25 persone (compresa la guida).

Durante l’orario di apertura, l’accesso al sito potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

ingresso con accompagnamento

visita guidata (a cura dei professionisti abilitati)

Anche per gruppi e scolaresche, indipendentemente dal numero, è obbligatoria la prenotazione.

Tutte le informazioni sono accessibili in sezioni dedicate sul sito ufficiale.