Il freddo degli ultimi giorni sta per diventare solo un ricordo. Su Napoli e su gran parte della Campania è in arrivo una fase meteorologica completamente diversa, caratterizzata da correnti più miti di origine meridionale che porteranno un sensibile e progressivo aumento delle temperature.

Dopo giorni segnati da instabilità e clima rigido, la situazione quindi cambierà: l’inverno allenta la presa e lascia spazio a condizioni decisamente più gradevoli.

Il freddo si prende una pausa, ritorno in vista dell’anticiclone a Napoli nel weekend

La nuova settimana sarà contraddistinta da un contesto meteorologico più stabile e meno piovoso, con precipitazioni assenti e un’atmosfera via via sempre più mite. Da domani, a Napoli e lungo tutta la fascia costiera il miglioramento sarà particolarmente evidente, con schiarite sempre più ampie e un clima decisamente più confortevole soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il protagonista dei prossimi giorni sarà l’anticiclone, che tornerà a garantire condizioni di stabilità atmosferica. Le temperature saranno in graduale aumento, con valori massimi che potranno raggiungere i 15-16 gradi a Napoli.

L’aumento termico sarà sensibile e generalizzato. Le minime notturne saliranno fino a 10°, riducendo il freddo pungente delle prime ore del mattino, mentre le massime diurne regaleranno pomeriggi decisamente più miti e piacevoli.

Dopo l’anticiclone, nuovo ritorno del freddo?

Al momento, nessun modello meteorologico intravede scenari invernali rilevanti a medio termine, almeno fino al 20 gennaio. Questo significa che non sono previste ondate di gelo, irruzioni artiche o fasi tipicamente invernali nel breve periodo.

Secondo le tendenze attuali ci vorranno, si pensa, almeno 3-4 settimane prima di rivedere una nuova fase fredda degna di nota.

In sintesi, Napoli si prepara a vivere una tregua invernale fatta di cielo più sereno, temperature miti e clima più stabile. Una pausa che farà sicuramente piacere a cittadini, commercianti e turisti, in attesa – prima o poi – di un eventuale ritorno del vero inverno.