Domenica 25 aprile, alle ore 15,30, verranno celebrati, presso la Chiesa dello Spirito Santo di corso Vittorio Emanuele III, i funerali di Maurizio Cerrato. Barbaramente assassinato la sera di lunedì 19 aprile.

Interpretando il sentimento dell’intera comunità e in segno di profondo cordoglio per la drammatica e prematura scomparsa del giovane papà, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, domenica 25

aprile.

Si invita l’intera popolazione, i titolari delle attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni, ad esprimere, in concomitanza con il rito funebre, la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e

rispetto.

Maurizio ucciso per il posto auto, 4 arresti per l’omicidio del custode

Svolta in tempi record per le indagini sulla morte di Maurizio Cerrato. La tragica storia del custode del parco archeologico di Pompei ucciso lunedì sera a Torre Annunziata. Giorgio Scaramella 51 anni, Domenico Scaramella 51 anni, Antonio Venditto, 26 anni, Antonio Cirillo 33 anni arrestati per l’omicidio del 61enne avvenuto davanti agli occhi della figlia mentre stava cambiando la ruota dell’auto. Resta indagata la sorella di uno degli arrestati. Portati nel carcere di Poggioreale i quattro arrestati.

Maurizio Cerrato ucciso in una aggressione scattata dopo una lite per motivi di parcheggio. “Mio padre si è fatto ammazzare per me, è stato un eroe” ha detto Maria Adriana, la figlia ventenne di Maurizio Cerrato.

I quattro indagati fermati e portati in carcere dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. I militari eseguivano un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Il decreto è stato, dunque, notificato nel corso della notte. Il 61enne è stato ucciso in una aggressione scattata dopo una lite per motivi di parcheggio.

Cerrato, secondo la ricostruzione, aggredito ed ucciso davanti alla figlia lunedì sera, in un parcheggio. Probabilmente l’omicidio di Maurizio era scaturito al culmine di una lite per un posto auto. Cerrato era stato prima massacrato di botte con un compressore, poi il colpo fatale con una coltellata al torace.

