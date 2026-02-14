Il Giugliano fa il bis in casa, batte 3-1 il Trapani e si sgancia dall’ultimo posto

PUBBLICITÀ

Tre punti che valgono oro e che aiutano a staccarsi, finalmente, dall’ultimo posto in classifica. Il Giugliano ribalta il Trapani e conquista tre punti pesantissimi al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni.

La gara si apre con una fase di studio, ma al 10’ il Trapani passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Motoc trova la zampata vincente che vale lo 0-1. Il Giugliano prova a reagire con Forciniti e Nina (tiro dalla distanza), ma senza trovare lo specchio. I granata gestiscono con ordine e chiudono avanti la prima frazione, nonostante qualche tentativo dei padroni di casa. Si va al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa il Giugliano entra con un altro piglio. De Rosa chiama Galeotti al grande intervento, mentre Balde – entrato a inizio secondo tempo – prova a scuotere i suoi. La pressione cresce e al 73’ arriva il meritato pareggio: liscio di Motoc, Murilo si invola verso la porta e nel tu per tu con Galeotti non sbaglia, firmando l’1-1. Il match si accende. Il Trapani protesta per un possibile rigore all’81’, ma dopo il check FVS l’arbitro lascia proseguire. Nel finale Forte sfiora il nuovo vantaggio ospite, ma Greco è decisivo e la sfera termina sul palo esterno.

Quando tutto sembra indirizzato verso il pareggio, il Giugliano piazza il colpo decisivo. Al 90’+4’ cross perfetto di Volpe e colpo di testa vincente di D’Avino: 2-1 e stadio in delirio. Non è finita. Al 90’+7’ Balde chiude i conti con il gol del 3-1 che certifica una rimonta straordinaria. Dopo nove minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il successo gialloblù. Una vittoria di carattere per la squadra di Di Napoli, capace di soffrire e colpire al momento giusto, ribaltando un match complicato e rilanciando le proprie ambizioni.