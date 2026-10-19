Il Governo invia l’esercito dopo gli scontri per il carovita, in arrivo 500 militari

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Il Governo si prepara a inviare 500 militari a Milano dopo i disordini e gli scontri registrati nei giorni scorsi per protestare contro il carovita. A riferirlo è Il Messaggero, che cita due fonti qualificate di Governo. La decisione sarà formalizzata nel corso di un Consiglio dei ministri straordinario, convocato per domani, con l’obiettivo di rafforzare il dispositivo di sicurezza già presente nel capoluogo lombardo nell’ambito dell’operazione Strade Sicure.

La scelta sarebbe maturata durante il vertice tenutosi questa mattina a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dedicato proprio agli episodi di violenza verificatisi in città.

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Il provvedimento dovrebbe essere inserito in un decreto legge attualmente in fase di definizione, sul quale sono in corso gli ultimi interventi. Tra le ipotesi al vaglio c’è l’attribuzione ai militari di poteri più ampi rispetto a quelli previsti nell’ambito di Strade Sicure, con funzioni assimilabili a quelle degli agenti di pubblica sicurezza. Si valuta anche la possibilità di consentire loro di procedere ad arresti in flagranza di reato.