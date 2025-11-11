Il gozzo di Fico diventa un caso politico, ma lui si difende: “Tutto in regola”

PUBBLICITÀ

Non si placa la polemica sul “gozzo di Roberto Fico”. Dopo l’interrogazione parlamentare del commissario cittadino di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, che chiedeva chiarimenti sull’ormeggio dell’imbarcazione “Paprika” nel porto militare di Nisida, arriva anche l’affondo del senatore Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.

Iannone solleva un nuovo fronte, quello della trasparenza patrimoniale dell’ex presidente della Camera, oggi candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania: «Fico dice che è tutto perfetto, ma è sicuro di aver dichiarato alla Camera di aver acquistato un gozzo nel 2022? Da Presidente della Camera dei Deputati dovrebbe sapere che ogni anno si dichiara il proprio stato patrimoniale».

PUBBLICITÀ

Il senatore richiama l’articolo 4 della legge 5 luglio 1982 n. 441, che impone ai titolari di cariche pubbliche di comunicare, entro tre mesi dalla cessazione dell’incarico, ogni variazione del proprio patrimonio. «Se il Presidente uscente della Camera ha omesso di comunicare una mutazione del suo stato patrimoniale – aggiunge Iannone – saremmo al cospetto di una indegnità istituzionale anche pregressa».

Secondo il parlamentare, dalla documentazione pubblicata sul sito della Camera dei Deputati non risulterebbe alcuna segnalazione relativa all’acquisto dell’imbarcazione.

Come riportato dal sito Nicolaporro.it, l’ex presidente della Camera – oggi candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania – sarebbe proprietario di un gozzo a motore di 9,6 metri, un elegante 36 piedi costruito dai cantieri navali Sciallino in Liguria.

Un’imbarcazione capace di affrontare lunghe traversate e accogliere a bordo amici e familiari per mini-crociere lungo le coste più suggestive del Mediterraneo, da Procida alle isole Pontine.

Un acquisto che Fico si sarebbe concesso dopo la fine della sua esperienza istituzionale a Montecitorio — un vero e proprio “regalo” post-presidenza — abbandonando definitivamente il simbolico autobus con cui, nei primi tempi della scorsa legislatura, raggiungeva quotidianamente la Camera dei Deputati.

Oggi la barca, secondo quanto riportato, è ormeggiata a Procida, dove l’ex presidente trascorre parte del suo tempo libero.

La replica di Fico

Interpellato durante la campagna elettorale a Salerno, Roberto Fico aveva già risposto con fermezza alle accuse della destra: «La destra non ha argomenti. Se fa campagna elettorale su un gozzo vuol dire che ha paura. Sono accuse infamanti: è tutto in regola».

Secondo il suo staff, l’imbarcazione è regolarmente registrata e ormeggiata a Procida, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

La polemica, partita da un’inchiesta del sito Nicolaporro.it e rilanciata dai vertici campani di Fratelli d’Italia, rischia ora di spostarsi anche sul terreno della trasparenza istituzionale, alimentando lo scontro politico in vista delle elezioni regionali in Campania.