Il mercato del Napoli passa dalla Premier, Manna punta al colpaccio last minute

Il Napoli si prepara a vivere una fase cruciale della sessione di mercato, concentrando la sua attenzione soprattutto sulla Premier League e sulle opportunità che può offrire negli ultimi giorni della finestra invernale. Un approccio che nasce dalla necessità di operare nel rispetto del principio del saldo zero, che obbliga a cedere prima di comprare.

Il nodo delle uscite e un asse con l’Inghilterra

Le ormai certe cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca consentiranno al ds Manna di operare sul mercato: l’olandese è in procinto di trasferirsi al Galatasaray, mentre l’ex Udinese è nel mirino del Nottingham Forest con un possibile scambio di prestiti che includerebbe anche Dan Ndoye, profilo da tempo monitorato dagli azzurri.

Ricerca di soluzioni in prestito dalla Premier

Il Napoli sta guardando, dunque, a situazioni in cui la formula del prestito può diventare decisiva. È il caso di Raheem Sterling, esterno del Chelsea che ora può partire a titolo temporaneo: l’ex City, Liverpool ed Arsenal ha già dato l’ok al trasferimento all’ombra del Vesuvio, ma l’operazione è legata alla volontà dei Blues di corrispondere la quasi totalità dell’ingaggio all’esterno.

Verso Tel e altri profili

Tra i profili monitorati Oltremanica c’è ancue quello di Mathys Tel, talento giovane del Tottenham che potrebbe partire in prestito per trovare maggiore minutaggio.

Suggestione Chiesa nei giorni finali

Non è mai tramontato del tutto l’interesse per Federico Chiesa, che nelle ultimo ore di mercato potrebbe decidere di lasciare Liverpool, dove continua ad essere poco più che un oggetto misterioso.