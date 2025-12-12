Il Napoli guarda al futuro, in arrivo dal Boca Juniors il baby-talento Milton Pereyra

PUBBLICITÀ

Il Napoli continua a pianificare il proprio futuro sul mercato, volgendo lo sguardo verso l’Argentina e verso uno dei profili più promettenti del vivaio del Boca Juniors. Il nome è quello di Milton Pereyra, attaccante classe 2008 che negli ultimi mesi sta attirando l’interesse di numerosi club europei. Tra questi, il Napoli sembra essersi mosso con decisione, al punto che in Sudamerica circolano con insistenza voci su possibile trasferimento già nella sessione invernale.

LE INDISCREZIONI DALL’ARGENTINA: TRATTATIVA BEN AVVIATA

Le notizie rimbalzano direttamente da Buenos Aires, dove diversi media locali parlano di un interesse concreto della società partenopea. In particolare, il portale Mundo Boca si spinge oltre, sostenendo che l’affare sia addirittura in dirittura d’arrivo. Secondo tali indiscrezioni, il Napoli avrebbe già trovato un principio d’intesa con l’entourage del giovane attaccante e starebbe lavorando ai dettagli finali con il Boca Juniors. La società azzurra, che negli ultimi anni ha spesso seguito con attenzione il mercato argentino, vede in Pereyra un investimento a lungo termine, un talento da far crescere gradualmente con la prospettiva di inserirlo un giorno in prima squadra. Non è un caso che la notizia stia trovando sempre più spazio sui media locali, segno che i contatti tra i club potrebbero essere concreti e avanzati.

POSSIBILE ARRIVO IN CITTA’: SPUNTA UNA DATA

Tra i rumor che circolano in Argentina, emerge anche un’indiscrezione sulla possibile data di sbarco a Napoli del giovane attaccante. Secondo le ricostruzioni sudamericane, Pereyra potrebbe arrivare in Italia il 28 dicembre, data in cui sarebbe prevista la firma del contratto che lo legherebbe al club partenopeo. Si tratterebbe di una mossa mirata a bruciare la concorrenza e a chiudere il trasferimento prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale. A rendere ancora più intrigante l’operazione è il possibile ricongiungimento con Baridò, altro talento argentino che conosce bene Pereyra e con il quale ha condiviso un percorso di crescita nel vivaio gialloblù. Un dettaglio che potrebbe agevolare l’inserimento del giovane attaccante nel nuovo contesto.

CHI E’ MILTON PEREYRA: IL PROFILO DEL TALENTO DEL BOCA

Classe 2008, Milton Pereyra è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile del Boca Juniors. Attaccante moderno, capace di giocare sia spalle alla porta sia attaccando la profondità, è apprezzato per la capacità di muoversi con intelligenza nell’area di rigore e per la maturità con cui interpreta le diverse fasi offensive. Molti osservatori lo descrivono come un giocatore dal potenziale elevatissimo, tecnico, fisico e già dotato di una buona personalità nonostante la giovane età. Il Napoli, sempre attento ai talenti emergenti del calcio sudamericano, sembra pronto a scommettere su di lui per il futuro.