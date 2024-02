Il prete influencer di Verona su TikTok: “Voti a Geolier comprati con logiche mafiose”

PUBBLICITÀ

Ci mancava solo il prelato razzista. Nelle polemiche sul televoto di Sanremo e Geolier arriva anche il parere non richiesto di don Ambrogio Mazzai, prete influencer di Verona noto per pubblicare su TikTok prediche e consigli per i suoi fedeli.

In un video pubblicato sui social, infatti, il sacerdote si scaglia contro il cantante napoletano, arrivando secondo all’ultimo Festival di Sanremo. Il filmato è stato segnalato da molti utenti e condiviso sui suoi social dal deputato napoletano di Verdi – la Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Il prete rivela di non aver visto la kermesse “ma mi sono fatto raccontare le cose che sono successe” sottolinea. “La cosa che mi ha colpito veramente e che ha reso più significativa la mia scelta è stato il fatto che al Festival della canzone italiana, ci fosse una canzone non in italiano”.

“Questo brano è stato fatto arrivare in alto nelle classifiche, comprando i voti con una schifosissima mentalità mafiosa. La tv pubblica dovrebbe abolire questo meccanismo per tirare su qualche milione di euro con la mentalità del televoto”. “Dopo la giornalista razzista e classista – spiega Borrelli – ci mancava il prete influencer razzista. Si tratta di accuse indegne che seguono quella della giornalista di Pavia Marzia Forni. Ci mancava il prete influencer razzista che fa accuse infamanti. Quello che dice non è degno di un uomo di Chiesa. Intanto aumentano le richieste di risarcimento da parte di migliaia di persone che si sono visti addebitare i soldi per il televoto anche a oltre 24 ore dal voto. Solo a me sono arrivate oltre 700 segnalazioni. Una gestione che va assolutamente rivista e che ha gettato un’ombra sulla gestione democratica e limpida del festival”.