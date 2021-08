Il triste buongiorno di Giugliano, addio ad Enrico Maisto: era l'amico degli animali

“Animal food resterà chiuso per lutto per la perdita del caro Enrico”. Giugliano piange Enrico Maisto, giovane medico veterinario molto noto in città per la sua attività di cura degli animali. L’attività Animal Food è un punto di riferimento in città per gli amanti di cani e gatti, che anche nel cuore della notte portavano i cuccioli in cura da Enrico, sempre disponibile e competente, tanto da creare per loro un pronto soccorso anche notturno in città. Il Dr Enrico Maisto stanotte è stato stroncato da un infarto.

