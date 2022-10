[IL VIDEO]. Aversa, ore di terrore per una famiglia: rischio sequestro per rapinare soldi e gioielli

Una gang ha tentato l’irruzione all’interno di una villetta di Aversa con lo scopo di sequestrare la famiglia che vi abitava al fine di ottenere oro ed altri oggetti di valore.

Il tentativo della gang

Un paio di notti fa in una villetta di Aversa una gang di malviventi ha cercato di “fare il colpo“. I tre avevano i volti coperti da passamontagna e cappellini, come è evidente nei video di sicurezza, in modo tale da nascondere la propria identità.

Il tentativo della gang era quello di irrompere all’interno della casa e sequestrare il nucleo familiare che vi viveva all’interno. Un paio di notti fa quindi i tre malintenzionati, con il volto coperto, si sono avvicinati all’esterno dell’abitazione per capire le modalità “d’entrata”. La gang non aveva forse messo in contro la presenza delle videocamere di sicurezza poste all’esterno.

Infatti l’allarme Bor Security ha rilevato la gang e tempestivamente ha fatto si che si allontanassero. I tre non sono quindi, fortunatamente, riusciti a mettere in atto il loro probabile piano iniziale: sequestrare ed impossessarsi dei beni di valore. La famiglia è quindi al sicuro, protetta dal sistema d’allarme che è riuscito a scacciare i tre ladri dall’esterno dell’abitazione durante.