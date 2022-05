Impact Campania Talk, giovedì il quarto appuntamento del seminario sul Terzo Settore

Giovedì 12 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso gli spazi di Dialogue Place si terrà il quarto appuntamento Impact Campania Talk, un ciclo di seminari volti a dare strumenti innovativi agli Enti del Terzo Settore e alle P.A . Questo quarto appuntamento avrà uno specifico focus sulla finanza sociale e sostenibile, come strumento per migliorare la gestione dei servizi. In effetti il mondo della finanza sta ripensando se stesso, elaborando nuovi strumenti ed aspirando a generare un impatto sociale ed ambientale finalmente positivo.

Durante il seminario verranno sollevati quesiti rispetto alla consapevolezza che vi è nel settore dell’imprenditoria sociale sull’urgenza di attrezzarsi di più e meglio sul piano finanziario per raggiungere obiettivi di sviluppo e di efficienza, ma anche sulle possibilità per un’azione politica e culturale che aiuti ad ottenere un impatto positivo per la collettività. Ad intervenire ci saranno Fiorella Lipparini, founder di PlusValue; Filippo Montesi, segretario generale di Social Impact Agenda per l’Italia; Alessandro Messina, board member Satispay e Daniela Fiore di Less Cooperativa Sociale. A moderare il dibattito ci sarà Marco Traversi, CEO di Proejct Ahead impresa sociale cooperativa.