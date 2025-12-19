In arresto cardiaco tra gli scaffali della Conad a Calvizzano, uomo rianimato dal 118

Momenti di grande apprensione quest’oggi all’interno del supermercato Conad di Calvizzano, dove un uomo di 86 anni è stato improvvisamente colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava tra gli scaffali. L’allarme è scattato immediatamente e, nel giro di pochi minuti, sul posto è giunto un equipaggio del 118. I sanitari hanno avviato senza esitazione le manovre di emergenza, praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, dopo alcuni minuti il cuore dell’anziano ha ripreso a battere.
Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Giugliano, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario per ulteriori accertamenti e trattamenti. Al momento non sono state rese note le sue condizioni cliniche aggiornate, ma l’intervento tempestivo dei soccorritori si è rivelato determinante. A prestare i primi soccorsi a bordo dell’ambulanza sono stati Danilo De Persis, Nello Franco e Giovanni Colaci, il cui operato ha permesso di salvare la vita dell’anziano. La notizia è riportata dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.