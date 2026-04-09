In arrivo 40mila biglietti gratis per i treni, così i giovani gireranno l’Europa

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La Commissione Ue ha aperto le candidature per un nuovo turno di DiscoverEU, offrendo a migliaia di giovani di 18 anni la possibilità di esplorare l’Europa in treno e gratuitamente. Il bando chiude il 22 aprile 2026 allo stesso orario, in prossimità del lancio della Settimana Europea della Gioventù 2026. Sono disponibili in totale 40.000 passaggi di viaggio.

I vincitori potranno salire sul treno per un massimo di 30 giorni tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. I giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 possono candidarsi completando un quiz con cinque domande sull’Ue e una domanda aggiuntiva sul Portale Europeo della Gioventù. La Commissione offrirà i passaggi di viaggio ai candidati in base alla loro classifica, fino al limite dei biglietti disponibili.

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Il bando per l’Interrail

Il bando è aperto ai candidati provenienti dall’Unione Europea e dai paesi associati al programma Erasmus+, inclusi Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. I possessori di biglietto possono pianificare i propri percorsi o lasciarsi ispirare da quelli suggeriti, come il DiscoverEU Culture Route, che combina varie destinazioni culturali con un focus su architettura, musica, belle arti, teatro, moda e design DiscoverEU incoraggia i viaggi sostenibili tramite treno e sono disponibili disposizioni speciali per i giovani provenienti da isole, regioni ultraperiferiche, paesi e territori d’oltremare, aree remote.