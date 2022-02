Incendio nell’abitazione a Casavatore, morto il 43enne intrappolato tra le fiamme

Ha perso la vita, a causa delle complicazioni cliniche, il 42enne coinvolto nell’incendio di un’abitazione a Casavatore. Le fiamme hanno anche avvolto il padre, di 73 anni. La vittima era ricoverata al Cardarelli dal 9 febbraio e, oggi, si apprende del drammatico decesso. A riportare la notizia è Il Mattino.

Il rogo si è sviluppato in via San Pietro, anche se prima dell’incendio si era già udito il rumore di uno scoppio. I vigili del fuoco, nel tentativo di soccorso, hanno portato fuori padre e figlio. Il più giovane, purtroppo, non ce l’ha fatta.

La notizia dell’incendio il 9 febbraio

Un incendio è divampato ieri sera all’interno di un’abitazione a Marano, in provincia di Napoli. All’interno dell’abitazione viveva un 77enne che non riusciva ad uscire dallo stabile. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e sono riusciti a salvarlo, evacuando poi l’intera palazzina di via Pendine Casalanno, composta da tre appartamenti disposti su tre piani.