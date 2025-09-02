Spaventoso incendio a Castellammare, riapre la statale Sorrentina

PUBBLICITÀ

È stato riaperto in entrambe le direzioni il viadotto San Marco della strada statale 145.

La chiusura si era resa necessaria per consentire le operazioni di verifica da parte dell’Anas della stabilità dei piloni del viadotto, interessati dall’incendio divampato nel pomeriggio di lunedì 1° settembre in un terreno privato, oltre che per i controlli da parte dell’ARPAC.

Il personale di Anas ha lavorato per la rimozione del materiale accumulatosi e per la pulizia della sede stradale, a seguito dell’ampia nube di fumo nero che ha poi coinvolto la statale. Nel corso della mattinata sono stati condotti nuovi sopralluoghi congiunti con i Vigili del Fuoco e verifiche tecniche da parte del personale specializzato di Anas, necessarie per definire il ripristino della circolazione.

Intanto prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a ripulirla. Il transito sarà consentito lungo percorsi alternativi, attraverso via Panoramica e il centro urbano di Castellammare di Stabia”, aveva scritto ieri il sindaco Luigi Vicinanza.