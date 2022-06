Incendio nel palazzo a Giugliano, ambulanza e pompieri sul posto

Poco dopo le ore 13 si è verificato un incendio in una mansarda in via E.A. Mario a Giugliano. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del 118 mentre poco prima delle ore 14 sono arrivati i vigili del fuoco. Al momento dell’incendio la mansarda era vuota. Gli altri abitanti del palazzo sono stati evacuati a scopo precauzionale e per poter permettere l’azione dei pompieri.

La proprietaria si è disperata a fronte delle fiamme che hanno arrecato gravi danni alla sua abitazione. Purtroppo l’anziana, che vive insieme al nipote nella mansarda, ha avuto un lieve malore. Anche i carabinieri sono giunti sul posto

I VIDEO DELL’INCENDIO