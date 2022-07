Incendio in un palazzo a Secondigliano, residenti messo in salvo dagli agenti

Momenti di paura ieri sera in via Aruta (già traversa Stornaiuolo), a Secondigliano, per un incendio divampato in un’abitazione al quarto piano di un palazzo, molto probabilmente causato da un corto circuito.

Momenti di paura stasera in via Aruta (già traversa Stornaiuolo), a Secondigliano, per un incendio divampato in un’abitazione al quarto piano di un palazzo, molto probabilmente causato da un corto circuito.

I residenti sono stati messi in salvo grazie al tempestivo intervento degli agenti del commissariato Secondigliano, diretto dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco con l’ausilio di un’autoscala.

In via precauzionale era stata disposta l’evacuazione temporanea degli abitanti dello stabile, per i quali è stato reso possibile il rientro dopo le opportune verifiche.

L’incendio ha reso invece inagibile l’appartamento.

