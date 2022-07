«Le cinque famiglie volevano Mauriello morto», il summit a Scampia dopo l’omicidio Cafasso

Era finito nel mirino dei gruppi criminali di Scampia e Secondigliano Raffaele Mauriello, figlio di Ciro, fresco di estradazione da Dubai (leggi qui l’articolo). Dietro questa decisione l’omicidio di Fabio Cafasso, ras della Cianfa di Cavallo, ucciso nel dicembre del 2011. Ad accusare Mauriello junior diversi collaboratori di giustizia: il giovane nei giornis corsi è giunto presso l’aeroporto di Fiumicino a seguito di estradizione dagli Emirati Arabi Uniti eseguita dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione Interpol, eseguivano due diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere. L’elemento di spicco del clan Amato-Pagano è accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo d’armi. Tra i grandi accusatori di Mauriello c’è Giovanni Illiano che ha raccontato ai magistrati:«Cafasso fu ucciso nella Smart da MAURIELLO RAFFAELE, figlio di O’ GIRO, per questioni di droga; questo CAFASSO faceva la cocaina a telefonino, l’omicidio venne commesso probabilmente su disposizione di O’ GIRO stesso, il cui parente LA CAVA PASQUALE detto CHICCO faceva la droga stesso nella CIANFA, ma senza autorizzazione degli ABBINANTE o delle famiglie di Secondigliano; infatti ABBINANTE ARCANGELO, ABRUNZO CIRO, MARIANO ABETE ed una quarta persona che non ricordo vennero nella 219 a Melito nel bar di LINUCCIO PAPA e chiesero dove stava LELLO, ossia MAURIELLO RAFFAELE, ed io dissi che stava fuori, perché lui stesso mi aveva detto che se ne sarebbe andato a MADRID. LELLO non mi aveva confidato l’omicidio. Quando poi mi incontrai con TAKENDO’ e MARIANO, e spiegai loro che gli ABBINANTE erano venuti nel Rione, e nel frattempo TEATRO RAFFAELE mi aveva detto che LELLO aveva commesso l’omicidio MAURIELLO, TAKENDO’ mi disse: “tu lo sai che sono venuti per il fatto di quello nella Smart” ed io risposi: ‘me l’ha detto RAFFAELE’».

Le accuse di Felice Leonardi contro Mauriello

Un altro che ha puntato il dito contro Mauriello è stato Felice Leonardi tra i primi a parlare della formazione della grande alleanza delle Cinque famiglie di Secondigliano e Scampia (Leonardi, Vanella Grassi, Abbinante, Marino e Abete-Notturno). Leonardi ha spiegato in un verbale del giugno 2014: «L’omicidio di Cafasso è avvenuto nella Cianfa di cavallo in una Smart. E’ stato ucciso da MAURIELLO RAFFAELE, figlio di MAURIELLO CIRO detto O’ GIRO, esponente di spicco degli AMATO PAGANO. Non so il motivo, ma so per certo che il responsabili dell’omicidio sono MAURIELLO RAFFAELE ed un loro parente, CHICCO. Quando questo omicidio venne commesso, sul territorio nostro, delle cinque famiglie, noi volevamo sapere chi l’avesse commesso e, poiché era stato commesso senza autorizzazione, intendevamo ammazzare il responsabile. Tramite MARIANO ABETE ed ABBINANTE ARCANGELO venimmo a parere che gli autori erano soggetti legati a MAURIELLO CIRO e quindi si decise di andare a parlare con lo stesso MAURIELLO CIRO che era agli arresti domiciliari a Benevento, se non sbaglio; ci ardono proprio MARIANO ABETE e ABBINANTE ARCANGELO. Quando tornarono, dissero che MAURIELLO CIRO aveva dato loro conferma che gli autori erano il figlio MAURIELLO RAFFAELE e suo nipote CHICCO e che lui non poteva quindi darci gli assassini. Tutte le cinque famiglie erano d’accordo nell’ammazzare MAURIELLO che O’CHICCO. MARIANOABETE decise di mandare l’ambasciata al padre, perché MAURIELLO CIRO aveva commesso omicidi insieme a ABETE ARCANGELO, che io non conosco, e si voleva la sua autorizzazione; ABETE ARCANGELO disse di attendere che lui, uscito dal carcere, avrebbe risolto personalmente questa cosa e quindi si soprassedette».