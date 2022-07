Incidente tra auto e moto a Quarto, centauro finisce a terra

Oggi pomeriggio è avvenuto uno spaventoso incidente in via Campana a Quarto. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 500 nera, una X-Cape, Lancia grigia. Il motociclista è rimasto illeso, invece, hanno riportato danni ai paraurti le due auto: la prima vettura è finita contro il palo dell’illuminazione pubblica, mentre la seconda ha terminato la sua corsa sullo sterrato. Sul posto è arrivata la polizia municipale di Quarto.

Ieri sera un altro incidente si è verificato in via San Rocco a Marano. I soccorritori del 118 hanno portato un 37enne in ospedale dopo il sinistro, inoltre, nella strada periferica sono intervenuti anche i carabinieri.