Incidente a Via Coroglio, 16enne si schianta mentre guida un’auto a noleggio

Bilancio dei feriti e soccorsi
A seguito del sinistro, due dei quattro occupanti hanno riportato lesioni:
• Un passeggero (17 anni): trasportato all’Ospedale San Paolo, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni.
A seguito del sinistro, due dei quattro occupanti hanno riportato lesioni:
• Un passeggero (17 anni): trasportato all’Ospedale San Paolo, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni.
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